banner913
banner932
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
14 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
27 0
 
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
17 0
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
19 0
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
35 0
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"
17 0
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
14 0
banner1032

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

banner1020

banner1045
Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı
banner971
Premier League’de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Manchester United, dördüncü mağlubiyetin ardından Erik ten Hag’ın görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ten Hag'ın yerine geçici olarak yardımcı antrenör Ruud van Nistelrooy takımın başına geçti. Yönetim, yeni teknik direktör arayışına da başladığını duyurdu.

Manchester United, bu sezon Premier League’de oynadığı dokuz maçın sadece üçünü kazandı ve şu an ligde 14. sırada bulunuyor. Son olarak West Ham karşısında uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan mağlup ayrılan takım, ten Hag yönetiminde sadece Fulham, Southampton ve Brentford karşısında galibiyet elde edebildi.

Piyasa değerine göre 16-40 arası en değerli futbolcular

Ten Hag, Manchester United'da görev süresi boyunca 660 milyon euro transfer harcaması yaparak kadroya Antony, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, André Onana, Lisandro Martínez gibi eski Ajax oyuncularını kazandırdı. Kulübün kadro değeri 681 milyon eurodan 854 milyon euroya yükseldi, ancak başarı beklentisi karşılanamadı. Manchester United, Premier League’in en değerli beşinci, dünya çapında ise dokuzuncu en değerli kadrosuna sahip olmasına rağmen sezon başında hedeflerinden uzak bir performans sergiliyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.