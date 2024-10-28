Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

Premier League’de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Manchester United, dördüncü mağlubiyetin ardından Erik ten Hag’ın görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ten Hag'ın yerine geçici olarak yardımcı antrenör Ruud van Nistelrooy takımın başına geçti. Yönetim, yeni teknik direktör arayışına da başladığını duyurdu.

Manchester United, bu sezon Premier League’de oynadığı dokuz maçın sadece üçünü kazandı ve şu an ligde 14. sırada bulunuyor. Son olarak West Ham karşısında uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan mağlup ayrılan takım, ten Hag yönetiminde sadece Fulham, Southampton ve Brentford karşısında galibiyet elde edebildi.

Piyasa değerine göre 16-40 arası en değerli futbolcular

Ten Hag, Manchester United'da görev süresi boyunca 660 milyon euro transfer harcaması yaparak kadroya Antony, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, André Onana, Lisandro Martínez gibi eski Ajax oyuncularını kazandırdı. Kulübün kadro değeri 681 milyon eurodan 854 milyon euroya yükseldi, ancak başarı beklentisi karşılanamadı. Manchester United, Premier League’in en değerli beşinci, dünya çapında ise dokuzuncu en değerli kadrosuna sahip olmasına rağmen sezon başında hedeflerinden uzak bir performans sergiliyor.