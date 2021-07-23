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Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı

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Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için Manchester ekibinin kasasından 73 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığını yazdı.

Sancho, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü transferi olarak tarihe geçti. Manchester United daha önce Paul Pogba'yı 94, Romelu Lukaku'yu 76, Harry Maguire'yi ise 75 milyon sterline renklerine bağlamıştı.

Jadon Sancho, Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 137 karşılaşmada 50 gole imza attı.

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