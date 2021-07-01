Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı

Manchester United'ın transferi için çalıştığı JadonSancho konusunda anlaşma sağlandı. Borussia Dortmund, borsaya gönderdiği yazıda oyuncunun transferi konusunda Manchester United ile anlaşıldığını açıkladı. Manchester United, 21 yaşındaki oyuncu için 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Borussia Dortmund formasıyla 137 maça çıkan Sancho, bu maçlarda 50 gol attı ve 64 kez arkadaşlarına gol pası verdi.
Manchester City altyapısından çıkan yıldız oyuncu, şu sıralar İngiltere ile EURO 2020'de mücadele veriyor.
MANCHESTER UNİTED TARİHİNİN EN PAHALI 3. OYUNCUSU
JadonSancho, Manchester United tarihinin en pahalı 3. oyuncusu oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın tarihindeki en pahalı isim 105 milyon Euro'ya takıma katılan Paul Pogba olmuştu. Manchester United, Harry Maguire'yi ise 87 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.
KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI İSİMLERİ
Paul Pogba 105
Harry Maguire 87
JadonSancho 85
RomeluLukaku 85
AngelDi Maria 75
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