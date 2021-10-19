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Manchester United için Zidane iddiası

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Manchester United için sürpriz ZinedineZidane iddiası... İspanyol basını, Solskjaer'in son haftalardaki kötü performansı sonrası Cristiano Ronaldo'nun Manchester'a teknik direktör olarak Zidane'ı önerdiğini yazdı

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Manchester United için Zidane iddiası
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalardaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor...
Ligin son üç haftasında sadece bir puan alabilen Kırmızı Şeytanlar'da, teknik direktör Ole GunnarSolskjaer sorgulanmaya başlandı.
Ada basınında, Norveçli teknik adamın sezon başında Juventus'tan transfer edilen Cristiano Ronaldo ile de arasının bozuk olduğu yazılıyor.
İspanyol televizyon kanalı Mega'da, Manchester United ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Kanalda, Ronaldo ve ZinedineZidane'ın Manchester ekibinde yeniden buluşabileceği konuşuldu.
Portekizli futbolcunun tavsiyesi üzerine Manchester Unitedl'ı yetkililerin de, Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Zidane'la görüştüğü öne sürüldü.
49 yaşındaki Zidane, Ronaldo'nun yanı sıra RaphaelVarane ile de Real Madrid'te unutulmaz başarılara imza atmıştı.
ManU'nun yıldızlarından Paul Pogba da daha önce ZinedineZidane ile çalışmak için Real Madrid'e gitmeyi istediğini belirtişti.
 
 
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