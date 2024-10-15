Manchester United, Ferguson’un kulüp elçiliği görevine son verdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, maliyet azaltma programı kapsamında efsane teknik direktörü SirAlexFerguson'ın kulüp elçiliği görevine son verdi. Ferguson, sezon sonunda görevinden ayrılacak

Manchester United'a geçtiğimiz yıl ortak olan ve Futbol yönetimini devralan SirJimRatcliffe yönetimindeki INEOS maliyetleri azaltmak için yeni kararlar almaya devam ediyor.

Athletic'te yer alan haberde INEOS'unSir AlexFerguson'ın kulüp elçisi görevine son verdiğini ve sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ferguson'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Maliyet azaltma programı kapsamında JimRatcliffe'inAlexFerguson'la görüştüğü ve artık ödeme yapılmasını istemediği için bu kararın alındığı ifade edildi.

ALEX FERGUSON'IN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine East Stirlingshire'da başlayan ve sonrasında sırasıyla St. Mirren, Aberdeen ve İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran AlexFerguson, 1986'da Manchester United'a imza attı.

Manchester United'da 1490 maça çıkan ve 27 yıl görevinde kalan AlexFerguson kazandığı birçok kupayla tarihe geçti.

13 şampiyonlukla Premier Lig'i en çok kazanan teknik direktör olan Ferguson Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, UEFA Kupa Galipleri Kupası, F.A. Cup (5), Lig Kupası (4), CommunityShield (10) zaferleri yaşadı.

