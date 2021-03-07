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Manchester derbisinde zafer ManU'nun

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İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisinde United, deplasmanda City'yi 2-0 mağlup ederek rakibinin 21 maçlık galibiyet serisini noktaladı

Manchester derbisinde zafer ManU'nun

Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 27. hafta mücadelesinde, lider Manchester City, Etihad Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, Gabriel Jesus'un Anthony Martial'i ceza sahası içinde düşürmesinin ardından maçın henüz başlarında penaltı kazandı. Bruno Fernandes, penaltı atışını 2. dakikada gole çevirdi ve United, City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de iyi başlayan Manchester United, 50. dakikada Luke Shaw'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla United, puanını 54'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Tüm kulvarlarda 21 maçtır üst üste kazanmasının ardından kaybeden lider City ise 65 puanda kaldı.

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