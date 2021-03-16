Manchester City zorlanmadan turladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.

Koronavirüs protokolleri sebebiyle Budapeşte'de oynanan mücadeleyi Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla kazandı.

Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller, Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'dan geldi.

Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta 7. galibiyetini alan ve namağlup unvanını sürdüren "maviler", organizasyonda arka arkaya 7. maçını gol yemeden tamamladı.

Manchester City, geçtiğimiz üç sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş ancak bu aşamanın ötesine geçememişti.