Manchester City uzatmalarda sevindi

Premier Lig'in 8. haftasında Wolves sahasında Manchester City ile karşılaştı. Mücadele 90+5'te gelen golle birlikte 2-1 Manchester City lehine sona erdi

Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, sahasında Manchester City ile karşılaştı.

Mücadele 2-1 Manchester City lehine sona erdi. Maçta goller; 7. dakikada Larsen, 33. dakikada Gvardiol ve 90+5. dakikada Stones'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, yenilgisiz devam ettiği ligde 20 puana yükseldi. Wolves ise ligde puanda kaldı.

Manchester City ligde bir sonraki maçında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Wolves ise aynı haftada Brighton'a konuk olacak.

