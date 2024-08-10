Manchester City sezonu kupayla açtı

İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Manchester United, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Community Shield'ı 21 kez kazanan Manchester United ile kupada 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Manchester United'dan Garnacho'nun 82 ve Manchester City'den Bernardo Silva'nın 89. dakikada attığı gollerle maçın normal süresi 1-1 sona erdi.
Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Manchester City, Community Shield'ı 7. defa müzesine götürdü.