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Manchester City sezonu kupayla açtı

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İngiltere Community Shield'ı, Manchester United'ı penaltılar sonucu 7-6 mağlup eden Manchester City kazandı

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Manchester City sezonu kupayla açtı
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İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Manchester United, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Community Shield'ı 21 kez kazanan Manchester United ile kupada 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United'dan Garnacho'nun 82 ve Manchester City'den Bernardo Silva'nın 89. dakikada attığı gollerle maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Manchester City, Community Shield'ı 7. defa müzesine götürdü.

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