Manchester City kupada havlu attı

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi. Premier Lig'in son sırasında yer alan Southampton bir sürprize imza attı.
Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.
Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.
Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.