Manchester City, Jack Grealish transferini rekor bonservisle bitirdi

Manchester City, JackGrealish için Aston Villa’yla 100 milyon sterlin (117 milyon euro) karşılığında anlaşma sağladı. Grealish, City ile beş yıllık sözleşme imzalayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın kaptanı JackGrealish, kendisini transfer etmek isteyen Manchester City’nin uzun uğraşları sonucunda resmi imza için geri sayıma geçti.

EURO 2020’de İngiltere’nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Grealish için, uzun süredir transfer girişimlerinde bulunan Manchester City’nin olumlu sonuca ulaştığı öğrenildi. İngiltere medyasında çıkan haberlerde, Manchester City’nin 100 milyon Pound’a transferi noktaladığı ve bu rakamın rekor transfer ücreti olduğu yazıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve haftalık 230 bin Pound kazanacağı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR ADIM

EURO 2020’den sonra Mykonos’taki tatilinden dönen Grealish, Pazartesi günü Aston Villa ile antrenmanlara başlamıştı. Altyapısından yetiştiği Aston Villa’ya karşı profesyonel tavrını bozmayan Grealish, Sportif Direktör JohanLange ile yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini iletti.

Premier Lig’de ilk altıya meydan okumak isteyen Aston Villa, Bayer Leverkusen’in yıldızı LeonBailey’i 30 milyon Pound’a kadrosuna katarak kadrosuna önemli bir katkıda bulunmuştu. Southampton’dan James Ward-Prowse, Chelsea’denTammy Abraham, Norwich City’den ToddCantwell ve Manchester United’dan AxelTuanzebe’yi de kadroya dahil etmek istiyorlar.

GREALISH İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DAHA FAZLASI…

Grealish’i takımda kalması için ikna etmeye çalışan ancak başarılı olamayan Aston Villa kulübü, yeniden yapılanma ile yıldız oyuncunun eksikliğini gidermeye çalışacak. Grealish bu transferle Şampiyonlar Ligi sahnesinde oynama ve Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırma şansına sahip olacak.

