Manchester City'e "çağ dışı futbol oynuyor" suçlaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye elenen Atletico Madrid'in Başkan EnriqueCerezo, İngiliz ekibini çağ dışı futbol oynamakla suçladı. Cerezo, "Gol yememek için kalenin önüne duvar ördüler, herkes yaşananları gördü" dedi

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile sahasında 0-0 berabere kalarak, turnuvaya veda etti.

20 yıldır İspanyol kulübünün başkanlığını yapan EnriqueCerezo, karşılaşmanın ardından İngiliz ekibini çağ dışı futbol oynamakla suçladı.

Marca gazetesine konuşan Cerezo, "Biraz şansla yarı finale çıkabileceğimiz bir maçtı. Fakat golü atıp uzatmaya götürecek kadar şanslı değildik" ifadesini kullandı.

Hücumda iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Madrid ekibinin başkanı, "Gol yememek için kalenin önüne duvar ördüler. Herkes gördü. İkinci yarıya kalemize sadece bir kere geldiler" şeklinde konuştu.

"Simeone istediği kadar bizimle olacak"

Cerezo, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone hakkında da konuştu.

"Simeone, sportif ve insani açıdan eleştirilemez bir isim" diyen Başkan Cerezo, "Hikayesi ortada, o bir kazanan. İstediği kadar bizimle olacak." dedi.

