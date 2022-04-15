banner762
banner815
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
1 0
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
10 0
 
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
16 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
31 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
26 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
931 0
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
22 0
banner797
banner794

Manchester City'e "çağ dışı futbol oynuyor" suçlaması!

banner476

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye elenen Atletico Madrid'in Başkan EnriqueCerezo, İngiliz ekibini çağ dışı futbol oynamakla suçladı. Cerezo, "Gol yememek için kalenin önüne duvar ördüler, herkes yaşananları gördü" dedi

Manchester City'e "çağ dışı futbol oynuyor" suçlaması!
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile sahasında 0-0 berabere kalarak, turnuvaya veda etti.
20 yıldır İspanyol kulübünün başkanlığını yapan EnriqueCerezo, karşılaşmanın ardından İngiliz ekibini çağ dışı futbol oynamakla suçladı.
Marca gazetesine konuşan Cerezo, "Biraz şansla yarı finale çıkabileceğimiz bir maçtı. Fakat golü atıp uzatmaya götürecek kadar şanslı değildik" ifadesini kullandı.
Hücumda iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Madrid ekibinin başkanı, "Gol yememek için kalenin önüne duvar ördüler. Herkes gördü. İkinci yarıya kalemize sadece bir kere geldiler" şeklinde konuştu.
"Simeone istediği kadar bizimle olacak"
Cerezo, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone hakkında da konuştu.
"Simeone, sportif ve insani açıdan eleştirilemez bir isim" diyen Başkan Cerezo, "Hikayesi ortada, o bir kazanan. İstediği kadar bizimle olacak." dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.