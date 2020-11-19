Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 49 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 245 maçta 181 galibiyet, 28 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.
Manchester City, Guardiola yönetiminde 2 Premier Lig, 1 FA Cup ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
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