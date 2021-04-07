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Manchester City, 90’da galibiyete uzandı

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Manchester City, 90’da galibiyete uzandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City, evinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Etihad Stadı'nda Manchester City ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede City'ye galibiyeti getiren golleri 19'da Kevin de Bruyne ve 90'da Phil Foden kaydetti. Borussia Dortmund'un tek sayısı ise 85'te Marco Reus'tan geldi.
 
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