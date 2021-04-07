Man City, De Bruyne ile sözleşme yeniledi

Manchester City, Kevin de Bruyne'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Man City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

De Bruyne, "2015'te City'ye katıldığımdan beri kendimi evimde hissettim. Taraftarlarımızı seviyorum, ailem buraya Manchester'a yerleşti ve oyunum çok iyi gelişti. Manchester City, performansımı en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacım olan her şeyi bana sunuyor, bu yüzden bu sözleşmeyi imzalamak basit bir karardı. Kariyerimin en iyi futbolunu oynuyorum ve dürüst olmak gerekirse daha da fazlası olduğunu hissediyorum. Pep ve ben futbolu aynı şekilde görüyoruz. Bir hoca ile bu ilişkiye sahip olmak benim için çok önemli çünkü hedeflerimiz tamamen uyumlu ve aynı şeyleri istiyoruz. Şu an odak noktam, mevcut sezonu başarılı bir şekilde bitirmemizi sağlamak. Şimdiye kadarki sonuçlarımız ve performanslarımız mükemmeldi, ancak sezonu hak ettiğimiz kupalarla bitirdiğimizden emin olmalıyız" dedi.

De Bruyne, Ağustos 2015'te 75 Milyon Euro'ya Wolfsburg'tan City'ye transfer oldu. Başarılı orta saha oyuncusu City ile 2 Premier Lig, 1 de FA Cup şampiyonlukları yaşadı.

