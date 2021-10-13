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Macaristan Wembley'den puanla döndü

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, sahasında Macaristan ile 1-1 berabere kaldı

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Macaristan Wembley'den puanla döndü
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere ile Macaristan karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle noktalandı.
Müsabakada perde 24. dakikada açıldı. Macaristan, Sallai'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Bu gole cevap gecikmedi. 37. dakikada John Stones, maçın skorunu tayin etti.
Bu sonuçla lider İngiltere puanını 20'ye çıkardı. 
11 puanlı Macaristan ise 4. sırada konumlandı.
Konuk ekipte Fenerbahçe formasını terleten Attila Szalai karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
 
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