Lukas Podolski "tamam" dedi

LukasPodolski, yeşil sahalara veda etti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu, 39 yaşında aktif futbolculuk hayatını noktaladı. Süper Lig'de Antalyaspor formasını da terleten Podolski, kariyerini Polonya'da sürdürüyordu

LukasPodolski, futbolu bıraktı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman Milli futbolcu, 39 yaşında jübile maçıyla aktif kariyerini noktaladı.

Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden GornikZabrze forması giyen tecrübeli oyuncu, taraftarları önünde yeşil sahalara veda etti.

Köln altyapısından yetişen Podolski, 2003 yılında A takıma yükseldi. Polonya asıllı Alman futbolcu daha sonra sırasıyla Bayern Münih, Arsenal, Inter, Galatasaray, VisselKobe ve Antalyaspor forması giydi.

Golcü oyuncu, son 3 sezondur da GornikZabrze'nin başarısı için ter döküyordu. Podolski, milli takım formasını da 130 kez giydi ve 49 gol kaydetti.

Tecübelifutbocu kariyerinde birer kez Dünya Kupası, BundesLiga, Almanya Kupası, Almanya Lig Kupası, FA Cup, CommunityShield, Türkiye Kupası ve Japonya Kupası kazandı.

Podolski ayrıca Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

