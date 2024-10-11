banner913
banner932
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
26 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
95 0
 
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
28 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
26 0
Erhürman:
Erhürman: "Yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçimdir"
21 0
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
24 0
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
29 0
banner1032

Lukas Podolski "tamam" dedi

banner1020

LukasPodolski, yeşil sahalara veda etti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu, 39 yaşında aktif futbolculuk hayatını noktaladı. Süper Lig'de Antalyaspor formasını da terleten Podolski, kariyerini Polonya'da sürdürüyordu

banner1045
Lukas Podolski "tamam" dedi
banner971
LukasPodolski, futbolu bıraktı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman Milli futbolcu, 39 yaşında jübile maçıyla aktif kariyerini noktaladı.
Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden GornikZabrze forması giyen tecrübeli oyuncu, taraftarları önünde yeşil sahalara veda etti.
Köln altyapısından yetişen Podolski, 2003 yılında A takıma yükseldi. Polonya asıllı Alman futbolcu daha sonra sırasıyla Bayern Münih, Arsenal, Inter, Galatasaray, VisselKobe ve Antalyaspor forması giydi.
Golcü oyuncu, son 3 sezondur da GornikZabrze'nin başarısı için ter döküyordu. Podolski, milli takım formasını da 130 kez giydi ve 49 gol kaydetti.
Tecübelifutbocu kariyerinde birer kez Dünya Kupası, BundesLiga, Almanya Kupası, Almanya Lig Kupası, FA Cup, CommunityShield, Türkiye Kupası ve Japonya Kupası kazandı.
Podolski ayrıca Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.