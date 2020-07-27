banner411
banner69
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
202 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
18 0
 
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
118 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
148 0
39 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
55 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
61 0
banner460

Lucescu’ya taraftar şoku

banner27

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 4 gün önce anlaşan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, taraftar grubunun yoğun baskısı nedeniyle görevinden istifa etti

Lucescu’ya taraftar şoku
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 4 gün önce anlaşan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, taraftarın tepkisinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Lucescu, yaptığı açıklamada istifa ettiğini söyleyerek, "Ne yazık ki Dinamo Kiev'deki görevimden vazgeçmek zorunda kaldım. Surkis Ailesi'ne bana duydukları güven ve davetleri için teşekkür ediyorum. Ancak takımın fanatik taraftarlarından gelen düşmanlık ortamı içinde görev yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.