LTTFF U16 Karması, Tarazi’ye emanet

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunda (LTTFF) yeni başkan İrfan Davulcular ve yönetim kurulu, LTTFF Akademilerinde çalışmaları başlattı. Akademilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Nasifoğluları’nın koordinesinde New River Spor Merkezinde çalışmalar başlatıldı. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U16 Karmasının başına ise ülkemizde de birçok takımın alt yapısında yıllarca başarıyla görev yapmış olan TeysirTarazi getirildi. TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U16 Karması ile ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.

