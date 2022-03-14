Londra'nın "mavi" yakasında "kara bulutlar" dağılmıyor

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıktan bir ay bile geçmeden kendisini kayyuma götürebilecek gelişmelerin ortasında bulan Chelsea, içine düştüğü krizden en az hasarla çıkmanın yollarını arıyor

Son 9 ayda UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarıyla Stamford Bridge üzerinde daha da artan ışıltı, yaptırım kararları, sponsor kaybı ve banka hesaplarının dondurulmasıyla kara bulutların arkasında kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından İngiltere hükümetinin Roman Abramovich'in aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırım kararı, Rus milyarderin 19 yıldır sahibi olduğu Chelsea'yi büyük bir belirsizliğin içine itti.

YAKIT ALAMAYACAK DURUMA GELDİ

Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklandı.

Bütün bunlara Barclays bankasındaki hesapların ve kulübe ait kredi kartlarının dondurulması da eklenince "Maviler" takım otobüsüne yakıt alamayacak duruma geldi.

Yaptırımlar sonrasında Chelsea'ye deplasman maçları için sadece 20 bin sterlin harcama izni verilmesi ise bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına gidecek takım için sosyal medyada "buharlı gemi kullansınlar" esprilerine yol açtı.

Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralamaya çalışan Chelsea, hükümetle görüşmelerinde kulübün faaliyetlerinin devam edebilmesi için en uygun şartları sağlamaya çalışıyor.

