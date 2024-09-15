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Londra derbisinde kazanan Arsenal

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Arsenal, Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti

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Londra derbisinde kazanan Arsenal
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Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 64. dakikada Gabriel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip geldi. Bu sonucun ardından 3. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 10'a çıkardı ve ikinci sırada bulunuyor. Ligdeki 2. yenilgisini alan Tottenham ise 4 puanla 13. sırada yer aldı. Gelecek hafta Arsenal, Manchester City'e konuk olacak, Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak.
 
 
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