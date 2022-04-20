Liverpool’dan ManU’ya tarihi fark

Karşılaşmaya Merseyside ekibinin taraftarları damga vurdu.
Anfield Road tribünleri Cristiano Ronaldo'nun vefat eden oğlu için maçın 7'inci dakikasında kendileriyle özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısını söyledi.
Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 5. dakikada Luis Diaz, 22 ve 85. dakikalarda Mohamed Salah ile 68'de Mane attı.
Sahadan galibiyetle ayrılan Liverpool puanını 76'ya yükseltti ve maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Manchester United ise 54 puanda kaldı.
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