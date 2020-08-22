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Liverpool’dan gollü prova

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Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezon öncesinde Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR'da sahne aldı. Jürgen Klopp'un öğrencileri, hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti

Liverpool’dan gollü prova
Avusturya'da kamp yapan İnlgiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeniden Bundesliga'ya yükselen Stuttgart ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan canlı yayınlayan mücadeleyi, Jürgen Klopp'un öğrencileri 3-0 kazandı.
Maçın ilk yarısını Liverpool, 15. dakikada Firmino ve 39. dakikada Naby Keita'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
68. dakikada Brewster ile bir gol daha bulan Liverpool, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
 
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