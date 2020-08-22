Liverpool’dan gollü prova

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezon öncesinde Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR'da sahne aldı. Jürgen Klopp'un öğrencileri, hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti

Avusturya'da kamp yapan İnlgiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeniden Bundesliga'ya yükselen Stuttgart ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan canlı yayınlayan mücadeleyi, Jürgen Klopp'un öğrencileri 3-0 kazandı.

Maçın ilk yarısını Liverpool, 15. dakikada Firmino ve 39. dakikada Naby Keita'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

68. dakikada Brewster ile bir gol daha bulan Liverpool, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

