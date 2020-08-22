Liverpool’dan gollü prova

Avusturya'da kamp yapan İnlgiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeniden Bundesliga'ya yükselen Stuttgart ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan canlı yayınlayan mücadeleyi, Jürgen Klopp'un öğrencileri 3-0 kazandı.
Maçın ilk yarısını Liverpool, 15. dakikada Firmino ve 39. dakikada Naby Keita'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
68. dakikada Brewster ile bir gol daha bulan Liverpool, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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