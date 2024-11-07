Liverpool zirveyi ele geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı. 4'te 4 yapan Liverpool, liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın sürprizini ise Manchester City'yi 4-1 yenen Sporting yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta sona erdi.

Anfield'da Bayer Leverkusen'ı 4-0 deviren Liverpool, 4'te 4 yaptı. Maçın yıldızı, 3 gol atan Luiz Diaz oldu. Puanını 12'ye çıkaran İngiliz devi, zirveyi ele geçirdi.

Haftanın en dikkat çeken sonucuna ise Sporting imza attı. Portekiz ekibi, geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 4-1 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Sporting, haftayı averajla 2'nci sırada noktaladı.

Haftayı 3 puanla kapatan diğer ekipler; Monaco; Brest ve İnter de 10 puana ulaştı. Arsenal karşısında İnter'in golünü, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli futbolcu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirdi.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçı ise Madrid'de oynandı. Milan, son şampiyon Real Madrid'i 3-1 yendi. İtalyan ekibi puanını 6'ya çıkarırken, İspanyol temsilcisi 6 puanda kaldı.

Devler Ligi'ne istediği gibi başlamayan Paris Saint-Germain, sezonun ikinci yenilgisini Atletico Madrid karşısında yaşadı. Son anlarda yediği golle yıkılan Fransız ekibi, haftayı 4 puanda bitirdi.

Barcelona ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini Belgrad'da aldı. Hansi Flick öğrencileri, Kızılyıldız engelini 5-2'lik sonuçla geçti. Gol sayısını 15'e yükselten Katalan ekibi, Devler Ligi'nde bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında 4 oyuncu zirveyi paylaşıyor. Bayern Münihli Harry Kane'in, Sportingli Gyökeres'in, Barcelonalı Lewandowski ve Raphinha'nın 5'er golü bulunuyor.

4'üncü hafta sonunda gol yemeyen takım sayısı, 2'ye düştü. Inter ve Atalanta, henüz rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Devler Ligi'nin 5'nci haftası da birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak.

Öne çıkan karşılaşmalardan ikisi; Liverpool ile Real Madrid ve Bayern Münih ile Paris Saint Germain arasında oynanacak.

