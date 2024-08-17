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Liverpool sezonu 3 puanla Salah rekorla açtı

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İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town'ı deplasmanda 2-0 yenen Liverpool, sezona 3 puanla başladı. Mücadelede fileleri havalandıran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu

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Liverpool sezonu 3 puanla Salah rekorla açtı
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Premier Lig'in 2024-2025 sezonu ilk haftasında lider Liverpool, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town ile karşılaştı.

Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot ile ilk resmi maçına da Portman Road'da çıktı.

İlk yarısı düşük tempolu geçen müsabakada gol sesi çıkmadı. Slot, ikinci yarıya defansta Quansah - Ibrahima Konate değişikliği ile başladı. Oyun üstünlüğünü eline alan Kırmızılar, 60. dakikada öne geçti.

Trent Alexander-Arnold'un derinlemesine pasında Mohamed Salah ceza sahasına girmeden pasını Diogo Jota'ya aktardı. Jota'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti.

Golün ardından baskısını artıran Liverpool, 65'te Salah ile farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan yıldız futbolcu Szoboszlai ile yaptığı paslaşma sonrası tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Müsabakada başka gol olmazken Liverpool, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylece Hollandalı teknik adam Slot da yeni takımıyla Premier Lig'e galibiyetle başladı.

Salah'tan bir rekor daha

Salah rekorla sezonu açtı
Salah rekorla sezonu açtı

Salah, Ipswich Town'a attığı golle Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu.

90 dakika forma giydiği müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu. 9. kez açılış maçlarında gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de 3 kez gol krallığı tacını da takan Mısırlı yıldız. Liverpool formasıyla 350. maçına çıktı.

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