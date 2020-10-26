Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor. Sakatlığından dolayı 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Virgil van Dijk'i yeri, Schalke'de forma giyen milli futbolcu ile doldurulacak.
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.
Mirror'da yer alan habere göre Klopp, Kabak'ın büyük bir hayranı...Pandemi nedeniyle kulüpte kısıtlamalar yapılmasaydı, bu transfer yazın gerçekleşecekti.
Schalke 04, 20 yaşındaki futbolcuya pandemi öncesinde 40 milyon sterlin değer biçmişti. Liverpool ise Ozan Kabak için 20 milyon sterlinle Alman ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.
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