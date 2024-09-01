Liverpool ManU'yu dağıttı

Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Manchester United'ı Old Trafford'ta 3-0 mağlup etti.

Manchester United sahasında Liverpool ile karşılaştı. Konuk takım mücadeleyi 3-0 kazandı.

Mücadelede Liverpool'un gollerini 35 ve 42. dakikalarda Luis Diaz ile 56 Mohamed Salah kaydetti.

Menajer Arne Slot ile sezona 3'te 3 yaparak başlayan Liverpool puanını 9 puana yükseltirken üst üste ikinci kez yenilen Manchester 3 puanda kaldı.

