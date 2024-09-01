Liverpool ManU'yu dağıttı

Manchester United sahasında Liverpool ile karşılaştı. Konuk takım mücadeleyi 3-0 kazandı.
Mücadelede Liverpool'un gollerini 35 ve 42. dakikalarda Luis Diaz ile 56 Mohamed Salah kaydetti.
Menajer Arne Slot ile sezona 3'te 3 yaparak başlayan Liverpool puanını 9 puana yükseltirken üst üste ikinci kez yenilen Manchester 3 puanda kaldı.
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