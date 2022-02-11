Liverpool, LeicesterCity'i üzdü

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında LeicesterCity'i 2-0 yendi. Öte yandan Leicester City'de yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi

Ligin 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı’nda LeicesterCity'i konuk etti.

Alman teknik direktör JurgenKlopp'un öğrencileri 34. dakikada DiogoJota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, DiogoJota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan Leicester City'de yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.



