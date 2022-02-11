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Liverpool, LeicesterCity'i üzdü

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında LeicesterCity'i 2-0 yendi. Öte yandan Leicester City'de yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi

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Liverpool, LeicesterCity'i üzdü
Ligin 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı’nda LeicesterCity'i konuk etti.
Alman teknik direktör JurgenKlopp'un öğrencileri 34. dakikada DiogoJota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Liverpool, DiogoJota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.
Öte yandan Leicester City'de yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi. 
Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.
 
 
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