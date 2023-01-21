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Liverpool ile Chelsea yenişemedi

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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool ile Chelsea 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, 22 yıla yaklaşan kariyerinin 1000. maçına çıktı

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Liverpool ile Chelsea yenişemedi

Kötü bir sezon geçiren ve puan cetvelinde ilk dört dışında kalan iki ekibin Anfield Road Stadı'ndaki randevusunda Liverpool, Chelsea'yi ağırladı.

Ortaya konan futbolun taraftarları tatmin etmediği mücadelede, iki taraf da skoru lehine değiştirmedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, 22 yıla yaklaşan kariyerinin 1000. maçına çıktı.

Chelsea'nin 100 milyon avro vererek renklerine bağladığı Mykhaylo Mudryk, 55. dakikada Lewis Hall'un yerine oyuna girdi.

Liverpool, ligde üst üste üçüncü maçından galibiyet alamadan ayrıldı.

Bu sonuçla iki ekip de puanlarını 29'a yükseltti.

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