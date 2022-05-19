Liverpool için yorucu sezon

Liverpool, bu sezon oynadığı maç sayısıyla dikkat çekiyor. Yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını son maça kadar taşıyan Jürgen Klopp'un ekibi sezonu 63 resmi maçla tamamlayacak

Liverpool, tarihindeki en yorucu sezonlarından birini geçiriyor.

JürgenKlopp'un öğrencileri, şu ana kadar 61 resmi maça çıktı.

Merseyside ekibi, FA Cup ve Lig Kupası'nı müzesine taşımayı başardı.

Kırmızılılar, bu iki organizasyonda toplam 12 maç oynadı.

Liverpool, Premier Lig'de ise 37 karşılaşmayı geride bıraktı.

Lider Manchester City'nin 1 puan arkasında yer alan İngiliz devi, pazar günü ligdeki 38'inci maçını Wolverhampton ile oynayacak.

Bu mücadele, JürgenKlopp'un öğrencilerinin bu sezonki 62'inci randevusu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde de sona kadar giden Liverpool, adını finale yazdırırken 12 maç oynadı.

Merseyside ekibi, 28 Mayıs'ta Paris'te Avrupa'nın en büyüğü olmak için Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Devler Ligi finali aynı zamanda Liverpool için de sezonun finali anlamını taşıyor.

Kırmızılılar, Real Madrid mücadelesiyle 63'üncü resmi maçını oynayarak gerçekleşmesi zor bir başarıya imza atacak.

