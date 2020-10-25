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Liverpool geriden geldi

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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, 1-0 geriye düştüğü maçta Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti

Liverpool geriden geldi
Son şampiyon Liverpool, 5 maç sonunda küme düşme hattında yer alan Sheffield United'ı ağırladı.
Sheffield United, Berge'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak Liverpool, Firmino'nun 41 ve Jota'nın 64. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Liverpool puanını 13'e çıkardı, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.
Manchester United-Chelsea maçı golsüz bitti
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, sahasında Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.
Chelsea puanını 9'a, bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 7'ye yükseltti.
 
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