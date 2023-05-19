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Liverpool dört isme veda ediyor

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Premier Lig takımlarından Liverpool, dört ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. İngiliz ekibi; Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'ın gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağını duyurdu

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Liverpool dört isme veda ediyor
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İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.
Bu 4 futbolcu, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un 30 yıl sonra 2019-20 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'daki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine katkı sağlamıştı.
Firmino, Keita, Milner ve Oxlade-Chamberlain, Anfield Road'da Aston Villa'ya karşı bu sezonki son iç saha maçında taraftarları selamlayacak.
 
 
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