Liverpool'da Ozan Kabak farkı

Ozan Kabak Premier Lig'e renk kattı. Yaklaşık bir buçuk ay önce Liverpool'a transfer olan genç stoper, 1-0 kazandıkları Wolverhampton karşılaşmasında maçın oyuncusu seçildi

Ozan Kabak Almanya'dan sonra İngiltere'de de rüştünü ispatladı.

Lig'de sıkıntılı günler geçiren Liverpool'un deplasmanda Wolverhampton'u 1-0 yendiği maçta genç stoper yıldızlaştı.

Liverpool menajeriJürgenKlopp, karşılaşma sonrasında iyi savunma yaparak 3 puan aldıklarını belirtti ve Ozan'dan övgüyle bahsetti.

Deneyimli menajer, "Ozan Kabak ve NathanielPhillips sadece iki maç beraber oynamalarına rağmen kusursuzdular. Adama Traore gibi durdurulması zor bir oyuncuyu iyi savundular. Önemli bir görevi başarıyla tamamladılar" dedi.

Milli futbolcu, JürgennKloop gibi futbolseverlerin de beğenisi kazandı.

Ozan Kabak taraftarların oylarıyla Wolverhampton maçının en iyi oyuncusu seçildi.

20 yaşındaki futbolcu, 45 gün önce geldiği Liverpool'da 5 Premier Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 11'de sahaya çıktı.

Ozan Kabak'ın İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Liverpool, isterse bu tarihten önce Schalke'ye 33 milyon avro ödeyerek, genç futbolcunun bonservisini alabilecek.



