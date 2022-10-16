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Liverpool, City’yi Salah ile yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, konuk ettiği Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Liverpool'a 3 puanı getiren isim oldu

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Liverpool, City’yi Salah ile yıktı
Sezona zirve parolasıyla başlayan son şampiyon Manchester City, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk oldu.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada, Liverpool, 76. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golüyle rakibini 1-0 yendi.
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sırasında Salah'a yapılan faulün ardından yedek kulübesinden yaptığı itiraz nedeniyle 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Manchester City, 23 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. Liverpool ise 13 puanla 8. sıraya yükseldi.
 
 
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