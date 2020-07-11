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Liverpool bu sezon bir ilki yaşadı

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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında şampiyon Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Liverpool, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Liverpool bu sezon bir ilki yaşadı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:20

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı.

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