Liverpool bu sezon bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında şampiyon Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Liverpool, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı.