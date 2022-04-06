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Liverpool, Benfica’yı evinde devirdi

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Liverpool, Benfica’yı evinde devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Liverpool deplasmandaBenfica'yı 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
 Karşılaşmanın 17. dakikasında Liverpool IbrahimaKonate'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada SadioMane farkı ikiye çıkardı. 
Benfica'nın golü ise 49'da Darwin Nunez'den geldi. Maçın sonucunu belirleyen golü 87. dakikada Luis Diaz kaydetti. 
Sahadan galibiyetle ayrılan İngilizler ikinci maç öncesi avantajı elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak. 
 
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