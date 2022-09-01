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Liverpool, 3 puana 90+8'de uzandı

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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, 90+8'de FabioCarvalho'nun attığı golle konuk ettiği Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

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Liverpool, 3 puana 90+8'de uzandı
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Newcastle United, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Rakibine 61. dakikada RobertoFirmino ve 90+8. dakikada FabioCarvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.
 
 
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