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Lisandro Martinez ManU'da

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Lisandro Martinez ManU'da
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Ajax'ın Arjantinli stoperi Lisandro Martinez'i 57 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolü ve vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki Arjantinli milli futbolcuyla sözleşme imzalanacak.
İngiliz basını, Martinez'in 5+1 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiğini, bonservis bedelinin ise ek ödemelerle 67 milyon euroyu bulabileceğini öne sürdü.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys Kulübünde başlayan Martinez, 2019 yazından beri oynadığı Ajax'ta 120 maça çıktı.
 
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