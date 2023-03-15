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Lionel Messi'ye dev teklif

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Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan LionelMessi için astronomik bir transfer teklifi geliyor

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Lionel Messi'ye dev teklif
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Fransız devi PSG, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda hüsran yaşamaya devam ediyor. Son olarak Bayern Münih'e elenilmesi sonrası LionelMessi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar artış gösterdi.
Aynı zamanda Fransız ekibinin finansal koşulları karşılamakta zorlandığı için Arjantinli süper yıldız ile yapacağı yeni sözleşmede ağır davrandığı beliritiliyor.
MESSİ'YE DEVASA TEKLİF
Sezon sonu kariyerinin nerede devam edeceği merak edilen Messi'ye Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif gelecek.
Marca'nın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nin köklü kulüplerinden olan Al Hilal, yıldız oyuncuya yıllık 221 milyon Euro teklif edecek.
GERÇEKLEŞİRSE RONALDO'NUN REKORUNU KIRACAK
Sezon başında Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro karşılığında anlaşan Cristiano Ronaldo, spor tarihinin en büyük kontratına imza atmıştı.
Eğer Al Hilal transferi gerçekleştirirse LionelMessi, ezeli rakibinin rekorunu kırmış olacak.
LionelMessi, Aralık ayında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonundaki tek eksiği kapattı.
Bu sezon Paris ekibiyle 31 resmi maça çıkan süper yıldız, 18 gol ve 17 asist katkısı sağladı.  
 
 
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