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Lionel Messi, emekliliği düşünmüyor

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Başardıklarıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız LionelMessi, "Kendimi formda hissettiğim sürece yeşil sahalarda olmaya devam edeceğim" dedi

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Lionel Messi, emekliliği düşünmüyor
Dünyanın en iyi futbolcular sıralamasında hep zirvede yer alan Messi, kariyerini değerlendirdi. Ülkesiyle 2022 Dünya Kupası'nı kazanan süper yıldız, futbol oynamaktan her zaman zevk aldığını ifade etti.
Fransız ekibi PSG'de forma giyen 35 yaşındaki yıldız oyuncu, "Ama bir sonraki Dünya Kupası'nda ne olacak bilmiyorum. 2026'ya kadar çok uzun bir zaman var ve benim için zor olabilir. Kariyerimin nasıl gideceğine bağlı. Yaşımdan dolayı kolay olmayacak."dedi.
Arjantinli futbolcu, milli takım teknik direktörü LuisScaloni'nin sözleşmesini tamamlaması gerektiğini belirtti. Messi, "Gösterdiği performansın yanı sıra milli takım ve onunla birlikte büyüyen oyuncu grubu için çok önemli bir insan" dedi.
Arjantin'li yıldız, takım arkadaşı KylianMbappe ile aralarında problem olmadığını da ifade etti.
Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası finalinden sonra konuştuk. Final konusunu açıp konuşmak istemiyorsunuz. Ben de kaybeden tarafta oldum ve hiçbir şey bilmek istemiyordum. Kylian'la aramızda sorun yok." diye konuştu.
 
 
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