Lille’de Türk rüzgarı esiyor

Mustafa Kapı, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Ferhat Çoğalan ve Burak Yılmaz'dan sonra Lille forması giyecek 5. Türk oyuncu oldu.
Galatasaray, genç oyuncuyu Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı.
Geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor
Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.
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