banner411
banner69
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
149 0
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
224 0
 
"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"
6 0
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
34 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
17 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
38 0
banner460

Lille’de Türk rüzgarı esiyor

banner476

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Galatasaray altyapısında yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Lille’de Türk rüzgarı esiyor
Mustafa Kapı, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Ferhat Çoğalan ve Burak Yılmaz'dan sonra Lille forması giyecek 5. Türk oyuncu oldu.
Galatasaray, genç oyuncuyu Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı.
Geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor
Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.