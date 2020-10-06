Lille’de kaptan koronavirüse yakalandı

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasıynı giydiği Ligue 1 ekibi Lille'in kaptanı JoseFonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.
Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.
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