Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti

Avrupa’nın beş büyük liginden İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, Almanya'da Bayern Münih haftayı puan kayıplarıyla kapatırken, Fransa'da Lille ve İtalya'da Inter haftayı kayıpsız geçtiler

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

CİTY, LEEDS’E BOYUN EĞDİ

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışını önde götüren Manchester City, 10 kişi kalan Leeds United'a 2-1 mağlup olarak 31. haftayı puansız kapattı.

Manchester United, geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 3-1 yenerek Manchester City'nin puan kaybını iyi değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekiplerden Leicester City, West Ham United'a 3-2 kaybederken, Chelsea, CrystalPalace'ı 4-1, Liverpool ise Aston Villa'yı 2-1 yendi.

Manchester City'nin 74 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde, 63 puanlı Manchester United, 56 puana sahip Leicester City ve 55 puanlı West Ham United, ilk 4 içinde yer aldı.

ATLETİCO MADRİD’TEN ÜST ÜSTE İKİNCİ KAYIP

İspanya La Liga’daReal Madrid, El Clasico'da konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Lider Atletico Madrid, Real Betis ile 1-1 berabere kalarak üst üste 2. hafta puan kaybı yaşadı.

Zirve takibini sürdüren Sevilla ise bugün CeltaVigodeplasmanına konuk olacak.

La Liga'nın 30. haftasında 67 puanlı Atletico Madrid'i, Real Madrid bir, Barcelona 2, bir maçı eksik Sevilla da 9 puan geriden takip ediyor.

INTER 11 MAÇTIR KAZANIYOR

İtalya Seria A’da ligin zirvesindeki Inter, Cagliari karşısında 1-0 galip gelerek üst üste 11 maçını kazandı.

Milan, kümede kalma savaşı veren Parma'yı 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Juventus, Genoa'yı 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapatırken, Atalanta ise Fiorentina'yı 3-2'yle geçti.

Serie A'nın 30. haftasında Inter, 74 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü. Lideri, 63 puanla Milan, 62 puanla Juventus, 61 puanla Atalanta izledi.

BAYERN’E ÇELME

Almanya Bundesliga’da lider Bayern Münih, sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Leipzig, deplasmandaWerder Bremen’i 4-1 mağlup ederek lideri takibini sürdürdü.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Eintracht Frankfurt, Wolfsburg'u 4-3 mağlup etmesini bildi.

Bundesliga'nın 28. haftasında 65 puanlı Bayern Münih, zirvede kalmaya devam etti. Leipzig 60 puanla ikinci, Wolfsburg 54 puanla üçüncü, Eintracht Frankfurt ise 53 puanla dördüncü sırada yer aldı.

LİLLE TÜRKLERLE GALİP

Fransa Ligue 1 ‘de şampiyonluğun iddialı adayından Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Metz karşısında 2-0 kazandı.

Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'u 4-1 mağlup ederek lider Lille'i takibe devam etti.

Monaco, deplasmandaDijon'u 3-0 yenerken, Olympique Lyon ise Angers önünde aynı skorla galip geldi.

Ligue 1'de 32. haftanın ardından puanını 69'a çıkaran lider Lille'i 66 puanla PSG, 65 puanla Monaco, 64 puanla Olympique Lyon takip etti.

