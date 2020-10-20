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Lille'de Burak Yılmaz rüzgarı

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Fransa Ligue 1 lideri Lille'de top koşturan Burak Yılmaz, performansıyla dikkat çekiyor. Son 3 maçta fileleri havalandıran milli futbolcu, Lille'i sırtlayan isimlerin başında yer alıyor

Lille'de Burak Yılmaz rüzgarı
Lille forması giyen Burak Yılmaz, genç futbolculara adeta taş çıkarıyor. 35 yaşındaki golcü, son olarak Lens filelerini sarsmayı da başardı.
Tecrübeli futbolcu, 4-0 kazandıkları karşılaşmada takımını öne geçiren gole imza attı.
Burak Yılmaz daha önce Nantes ve Strasbourg ağlarını da havalandırmıştı. Milli futbolcumuz, Reims ile oynadıkları mücadelede ise takım arkadaşını golle buluşturmuştu.
Burak Yılmaz gösterdiği bu performansla, Lille'i sırtlayan isimlerin başında yer alıyor. 35 yaşındaki futbolcu çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist yaparken, Fransız ekibi ise bu süreçte topladığı 17 puan ile zirvede yer aldı.
Tecrübeli golcü, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak tercihini yurt dışından yana kullanmış ve Lille ile sözleşme imzalamıştı.
 
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