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Lider Bayern Münih'e Mainz şoku

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi

Lider Bayern Münih'e Mainz şoku
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Karşılamaya hızlı başlayan Mainz 05, 3. dakikada Jonathan Burkardt’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Mainz, 37. dakikada Robin Quaison ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip 90+4. dakikada Robert Lewandwoski’nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde gol olmayınca Mainz 05, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Mainz 05 böylelikle 34 puanla 12. sıraya yükseldi.

Bayern Münih ise sezonun bitmesine 3 hafta kala 71 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir maç eksiği bulunan ve 61 puanla ikinci sırada yer alan Leipzig'in, yarın Stuttgart’a yenilmesi durumunda Bayern Münih, Bundesliga’da 31. şampiyonluğunu ulaşacak.

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