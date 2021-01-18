Lewandowski ve Müller 9 takımı geride bıraktı

Almanya Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon toplamda 28 gol bulan Lewandowski-Müller ikilisi, bu alanda 9 takımı geride bırakırken, Leipzig ve Frankfurt'un gol sayılarını da yakaladı

Son olarak sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup eden Bayern Münih'in yıldızları Robert Lewandowski ve Thomas Müller, attıkları gollerle ligdeki 9 takımı arkalarında bıraktılar.

Bundesliga'da çıktığı 15 maçta 21 gol kaydeden Lewandowski ve 7 golle mücadele eden Müller'den daha fazla gol atabilen yalnızca 5 takım bulunuyor. 32'şer golle Dortmund ile Union Berlin, 30'ar golle Mönchengladbach ile Leverkusen ve 29 gol bulan Freiburg, iki yıldızı az farkla da olsa geçmeyi başardılar. Ligde 28 golü bulunan Leipzig ve Frankfurt ise, Lewandowski-Müller ikilisini ancak yakalayabildi.

Gol krallığının zirvesindeki Lewandowski ve asist krallığının tepesinde yer alan Müller, birbirlerine yaptıkları servislerde de listenin tepesini kimseye bırakmadılar. Bu sezon 7 golde birbirlerini besleyen ikili, bu alanda kariyer toplamlarında da 64 gole ulaştılar.

