banner583
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
11 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
14 0
 
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
34 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
19 0
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
79 0
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
128 0
banner661
banner570

Lewandowski tarihe geçti

banner476

Bundesliga'nın 34. haftasında şampiyon Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 5-2 yendi. Karşılaşmada bir gol kaydeden Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, 41 gole ulaştı ve Gerd Müller'in bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı

Lewandowski tarihe geçti
Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.
49 yıllık rekoru kırdı
Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.
Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.