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Lewandowski rekora doymuyor

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Robert Lewandowski için rekor kırmak ''olağan'' bir hale geldi. Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Salzburg karşısında ilk 23 dakikada attığı 3 golle Devler Ligi'nde en erken hat-trick yapan oyuncu oldu

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Lewandowski rekora doymuyor
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'la oynadığı son 16 turu rövanş karşılaşması Polonyalı yıldız için yeni bir başarıya sahne oldu.
 Bavyera ekibi deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında rakibini 7-1 yenerken Robert Lewandowski 3 gol bir asistle ayakta alkışlandı.
33 yaşındaki santrfor Salzburg karşısında 12, 21 ve 23'üncü dakikalarda kaydettiği gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Lewandowski 2015-2016 sezonunda Bundesliga'daWolfsburg'la oynadıkları karşılaşmada oyuna sonrada girmesine rağmen 8 dakika 59 saniyede 5 gol atmıştı.
Tecrübeli santrfor bu performansıyla "en hızlı hat-trick", "en hızlı 4 gol" ve "en hızlı 5 gol" ve "oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncu" rekorlarını kırarak Guinness dünya rekorlar kitabına girmişti.
Robert Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta 42 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
 
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