Lewandowski en iyiler oylamasında fark attı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih’in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski’yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti. Türk kökenli Deniz Aytekin ise en iyi hakem seçildi

Almanya’daki Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlediği oylamada sezonun ilk yarısının en iyileri Bundesliga’da forma giyen 234 futbolcunun oyuyla belirlendi.

Polonyalı yıldız, fark attı

Futbolcuların yüzde 39,7’si Lewandowski’yi ilk yarının en iyi futbolcusu seçerken, Lewandowski’yi yüzde 17,9 ile Borussia Dortmund’un Norveçli futbolcusu ErlingHaaland ve yüzde10,3 ile Leipzig’de oynayan Fransız futbolcu ChristopherNkunku takip etti.

En iyi kaleci kategorisinde yüzde 30,3 ile Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer en fazla oyu alırken, Freiburg’u çalıştıran ChristianStreich de yüzde 22,2 ile en iyi teknik direktör seçildi.

Deniz Aytekin en iyi hakem

En iyi hakem kategorisinde ise 43 yaşındaki Türk kökenli hakem Deniz Aytekin yüzde 38,5 ile en fazla oyu aldı.

Bundesliga’daki futbolcular "Şu an dünyanın en iyi futbolcusu kim?” sorusuna da yüzde 43,2 ile Robert Lewandowski cevabını verdi. Liverpool’da oynayan Muhammed Salah yüzde 20,5 ile ikinci, Paris Saint-Germain’de forma giyen Arjantinli futbolcu LionelMessi de yüzde 11,5 ile üçüncü oldu.

Liverpool’u çalıştıran JürgenKlopp da yüzde 34,6 ile şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi.

