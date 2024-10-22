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Lewandowski durdurulamıyor

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Robert Lewandowski, sezona fırtına gibi başladı. Polonyalı yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 12 resmi maçta rakip fileleri 14 kez havalandırdı

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Lewandowski durdurulamıyor
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Robert Lewandowski, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor.
36 yaşındaki golcü, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, son olarak İspanya Ligi'nde Sevilla karşısında 2 gol kaydederek takımının 5-1'lik galibiyetinde başrol oynadı.
Ligde gol sayısını 12'ye yükselten Polonyalı yıldız, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini perçinledi.
Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 2 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncu, bu sezon Polonya Milli Takımıyla çıktığı 4 maçta da 1 gol kaydetti.
Lewandowski geçen sezon da Barcelona ile 49 maçta 26 kez gol sevinci yaşamıştı.
Polonyalı golcünün, geçen sezon teknik direktör Xavi ile yaşadığı problemler nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelmişti.
 
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